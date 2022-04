Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador federal de IU, ha expresado este domingo la apuesta "inquebrantable" de su formación por un "frente amplio de izquierdas" liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha llamado a actuar con "audacia e inteligencia" para que el espacio de izquierda crezca de cara al próximo ciclo electoral.

Durante su intervención ante Coordinadora Federal de IU, celebrada este domingo 10 de abril, Garzón ha defendido que el espacio político progresista requiere crecer desde la alianza con otras fuerzas políticas y movimientos ciudadanos, para conformar así una alternativa de defensa de los servicios públicos y de la democracia "ante el empuje de la ultraderecha".

De esta forma, ha emplazado a su partido a trabajar con "inteligencia" para construir un espacio político que es una "oportunidad" ya que, tal y como ha defendido, es la forma de cubrir los déficits actuales que, en su opinión, presenta ahora Unidas Podemos.

"IU siempre ha tenido claro que este es el camino, la unidad y la suma de fuerzas", ha agregado para enfatizar que ese frente amplio, una denominación semántica que ya habrá tiempo de debatir en el futuro, es la herramienta para construir una alternativa que eleve la presencia de la izquierda en las calles y en las instituciones.

En consecuencia, Garzón ha proclamado que no es tiempo de ser "conservadores", sino que llegó la hora de aprovechar esa "oportunidad política", en la que IU tiene la "responsabilidad" de aportar su experiencia, ideario y su fuerte implantación territorial al servicio de ese proyecto.

Elogios a la ministra de Trabajo

De nuevo, Garzón ha defendido que la ministra de Trabajo es la mejor para encabezar ese proyecto, pues su trabajo "extraordinario" en este departamento ha mejorado "día a día" la vida de la gente y es capaz de llegar a capas diferentes de la sociedad.

En este sentido, el ministro ha declarado que ese trabajo en favor del frente amplio es relevante de cara a los próximos meses ya que, tal y como ha señalado, primero están las futuras elecciones andaluzas, para después entrar en el "ciclo electoral" de 2023 (con autonómicas y generales).

El apoyo del coordinador general de Izquierda Unida a la ministra de Trabajo llega después de que Pablo Iglesias admitiera que pudo equivocarse al designar a Yolanda Díaz como sucesora al frente del espacio de Unidas Podemos sin pasar por unas primarias: "Quizás me equivoqué, quizás eso no fue un acierto". No obstante, argumentó que, si no lo hubiera hecho así, le habrían criticado que dejara la decisión en manos de la militancia sabiendo que en unas primarias "cualquier candidato de Podemos iba a arrasar".

Arremete contra el PP

Por otra parte, el ministro de Consumo ha arremetido contra el nuevo PP liderado por Alberto Núñez Feijóo tras el "golpe palaciego" que supuso, a su juicio, la salida del ya expresidente popular, Pablo Casado. Garzón ha cuestionado un giro ideológico en el PP, argumentando que sus primeras decisiones han sido "colaborar y cogobernar con la extrema derecha en Castilla y León". "Por lo tanto, ha dejado claro que la línea política del PP no ha cambiado, cambian las caras, los tonos y los discursos pero no los hechos (...) Dejar entrar a la extrema derecha homófoba y racista en las instituciones", ha lanzado el líder de IU.

Así, ha asegurado que con estas posiciones del PP es "imposible" tratar de sumarles a los grandes consensos para defender a las mayorías sociales, frente a lo que algunos tratan de defender. Asimismo, ha proclamado que en los próximos comicios andaluces se van a ver esas "contradicciones" del PP, ya que, según ha subrayado, todas las encuestas apuntan a que sus opciones de gobernar dependen exclusivamente de Vox.