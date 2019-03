Aguirre: "¿Publica el señor Wyoming su declaración de la renta?"

Ante la prensa, Esperanza Aguirre pide explicaciones y lanza una pregunta al aire: "¿El señor Wyoming hace pública su declaración de la renta? Porque yo no tengo ningún inmueble y él, al parecer, tiene infinitos inmuebles", apuntaba la candidata del PP tratando de escenificar el "atentado" que se había cometido contra la "seguridad jurídica de España".

'Se ha publicado mi declaración y no tengo inconveniente porque no tengo nada... y a quien le pique que se rasque'

"Esto verdaderamente es tremendo. Si la Agencia Tributaria está trufada de gentes que hacen filtraciones con intención política tres días antes de las elecciones, esto lo deben saber los españoles y tiene que ser castigado por los tribunales", considera Aguirre.



La exministra insiste en desviar la atención hacia otros nombres propios del panorama político y mediático en España. "¿Por qué tengo que declarar yo lo que he ganado en 2013 en empresas privadas. ¿Lo declara el señor Wyoming que es quien me está criticando a mí? El señor Carmona ha declarado sus ingresos en neto; a ver si los declara en bruto", afirma Aguirre.



"Por una cuestión de transparencia, la declaración de la renta es un documento absolutamente confidencial. La mía se ha publicado y no tengo ningún inconveniente: no tengo acciones, ni renta, ni nada... todo es de mi trabajo personal y a quien le pique, que se rasque", zanja la candidata popular a ocupar la Alcaldía de la capital.