El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha respondido con versículos de la Biblia a una diputada de Vox que pedía la expulsión de España de los migrantes menores de edad no acompañados, los conocidos como 'menas': "El extranjero que resida con vosotros será como vosotros y lo amarás como a ti mismo".

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se dirige de esta manera a la diputada Rocío de Meer, quien twitteó un contundente "¡MENAS FUERA!".

Aguado remite a la representante de la extrema derecha a dos frases de la Biblia: en concreto, a San Mateo 25 y al Levítico 19.

"Porque tuve hambre y me distéis de comer; tuve sed y me distéis de beber; fui forastero y me recogisteis”, dice el primero de ellos. “El extranjero que resida con vosotros será como vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto”, reza el segundo.

No es la primera vez que los líderes de Vox inician o incitan campañas en contra de estos niños inmigrantes: la líder del partido de extrema derecha en Madrid, Rocío Monasterio, acudió a las puertas de las generales de noviembre de 2019 a un centro donde residentes estos jóvenes en el madrileño barrio de Hortaleza.

Para Monasterio, la presencia de estos jóvenes genera "inseguridad" y "graves problemas" para los vecinos de la zona.

La Fiscalía alerta

La Fiscalía de Madrid alerta en su última memoria de la campaña de acoso físico y virtual que han sufrido los menas y denuncia que ha sido reforzada por manifestaciones de determinados grupos políticos que han creado un clima "tóxico".

La situación de los menas, un colectivo que la Fiscalía considera especialmente vulnerable por su minoría de edad, su origen extranjero y su desvinculación familiar, se desgrana en varios de los apartados de la memoria del Ministerio Público dada a conocer este domingo.

Además de la "hostilidad" hacia los menores extranjeros no acompañados detectada en redes sociales, la Fiscalía recuerda que en diciembre de 2019 se localizó una granada de uso militar de entrenamiento en el interior del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, un artefacto de escasa potencia que fue desactivado sin causar daños.

Aun se desconoce al autor material de los hechos, pero el episodio dio lugar a una polémica entre representantes políticos y pone de manifiesto, según la Fiscalía, la necesidad de alcanzar un gran "compromiso interinstitucional" ante este tema.

La Fiscalía no vincula a un hecho concreto la campaña de acoso físico y virtual contra los menas detectado en el segundo semestre de 2019, pero no duda de que se vio reforzada por las declaraciones públicas de determinados grupos políticos.