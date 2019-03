Se reabre la causa por el incidente de Esperanza Aguirre

El agente que presuntamente resultó lesionado ha recurrido contra el archivo del caso. Dice no comprender las razones que han llevado al juez a no continuar con la instrucción. Habla de delito de desobediencia debido a que le dijo que no podía arrancar y ella se fue. Según ha explicado el periodista Ernesto Ekaizer en 'Al Rojo Vivo', "el auto no es firme, ahora la causa seguiría abierta y la audiencia de Madrid tendría que resolver".

