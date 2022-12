Los 869.000 afiliados del PP disponen hasta el 25 de junio a las 14:00 horas para inscribirse y poder participar en el proceso de elección de candidatos. La comisión organizadora ha habilitado un formulario de inscripción, disponible tanto en formato físico en todas las sedes del partido como en versión electrónica en la página web correspondiente.

En ese formulario aparece "obligatoriamente el nombre, apellidos, DNI, una dirección de correo electrónico, sede en la que se está afiliado y firma del solicitante", según el reglamento del XIX congreso del PP.

Aparte de la inscripción, los afiliados deben estar al corriente de pago. En este punto, fuentes del Partido Popular han señalado que la larga crisis económica ha hecho que muchos de esos afiliados no estén al día en el pago de sus cuotas. Por eso, el comité organizador ha permitido que con el pago de 20 euros se pueda estar al día y participar.

Los 'populares' quieren animar a participar a los afiliados y que no ocurra lo mismo que en algunos congresos autonómicos en los que la participación no llegó ni al 10%. El partido no prevé facilitar datos de inscripción porque ese plazo sigue abierto hasta el día 25 para votar a los candidatos, y hasta el día 29 de junio para elegir a los compromisarios.

El Partido Popular y Nuevas Generaciones del PP han aprovechado sus cuentas oficiales de Twitter para mandar un mensaje a sus seguidores. "Si quieres participar en el XIX congreso nacional del PP, inscríbete en tu sede para votar. El plazo finaliza el próximo 25 de junio. ¡Participa!", difunde en la red social la organización juvenil que dirige Diego Gago.