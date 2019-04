La acusación popular pide prisión incondicional para Rato y Blesa por las tarjetas black

Primera petición de cárcel, la acusación popular pedirá en la vistilla prisión incondicional sin fianza para Blesa y Rato. Gonzalo Postigo, presidente de la Confederación Intersindical de Crédito ha dicho que "tienen varias causas detrás" y que creen que hay "posible riesgo de fuga".

Le piden al fiscal Luzón que esté a la altura y que apoye la petición de cárcel. Por el momento, Rato y Blesa ya tienen retirados los pasaportes. Los 65 acusados han dejado entrever que recurrirán al Supremo para reducir o tumbar sus penas, pero no será fácil ya que la sentencia es muy contundente.

Si se intentan amparar en su ignorancia, la sentencia es muy clara: "Todos y cada uno de los acusados frente al empleo de las tarjetas, adornándole una sólida formación y preparación, por encima del exigible al hombre medio, eran absolutamente responsables en su determinación para descartarlas, en vez de ello optaron por usarlas en aras de su lucro personal".

Y clara es la sentencia sobre la prueba del Excel donde se reflejaban los gastos de las tarjetas, a pesar del intento de desacreditarla por parte de los acusados. "Esto es un papel mojado que no sirve para nada, sólo para que digan en televisión que me he comprado una mesa", dijo Díaz Ferrán en el juicio.

La sentencia asegura que su contenido es la base de la imputación. Preguntado Luis de Guindos si le duele que la condena sobre Rato ha dicho que no entra "en cuestiones personales" y que "es un planteamiento de cumplimiento de la Justicia".

A la espera de los posibles recursos, el futuro más próximo para Rato y Blesa de momento pinta black.