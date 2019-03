Abucheos y peticiones de dimisión para el alcalde de Brunete

UNA CONCEJALA DE UPYD DENUNCIA QUE LA INTENTÓ COMPRAR

Abucheos y peticiones de dimisión se han escuchado en un tenso pleno de Brunete, en Madrid, contra el alcalde. Una concejala de UPyD denuncia que el alcalde intentó comprarla ofreciéndola, entre otras cosas, la concejalía que quisiera. Isabel Cotrina asegura que no aceptó y dice que lo denuncia ahora porque cree que lo que no consiguieron con ella lo han conseguido con una concejala del PSOE. El alcalde del PP no dimite y asegura que no hizo nada ilegal, pero Esperanza Aguirre ya ha anunciado que no le temblará el pulso.