Absuelto Álvarez-Cascos de apropiación indebida por cargar gastos a su partido

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha absuelto al expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, del delito continuado de apropiación indebida del que estaba acusado por cargar determinados gastos a Foro Asturias.

Álvarez-Cascos, que durante el juicio defendió que todos los gastos formaban parte de su retribución en el partido que lideraba y aseguró que tenía la "conciencia tranquila", afrontaba una petición de la Fiscalía de una pena de tres años y medio de cárcel y del pago de una indemnización de más de 181.000 euros.

Foro Asturias le denunció porque le pasó gastos que el partido consideraba de carácter personal, ajenos a su actividad política. El Ministerio Público llegó a cifrar en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida.

El juicio se celebró después de tres suspensiones por distintos motivos y dos años de espera. Ahora, en su sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, el tribunal entiende que no hay apropiación indebida porque el partido aceptó que Cascos pasara gastos propios de su actividad.

Los argumentos del tribunal

La Audiencia da por probado "que hubo el acuerdo de que se abonaran al acusado los gastos derivados de su actividad al servicio del partido político, pues por eso se le imputa el delito que califica el aprovechamiento que le reportaría el haber colado como gastos de partido gastos privados". "Si siempre hubiese reclamado el reintegro de desembolsos efectuados por su actividad política no se habría deducido la querella que dio lugar a la formación de la causa", argumenta.

Tal acuerdo, abunda el tribunal "es razonablemente comprensible para motivar a la persona buscada para liderar el proyecto político que se ponía en marcha" y fue referido por el acusado y confirmado por "testigos destacados en la génesis y ulterior acción del partido", aunque otros testimonios "no avalan la realidad de la propuesta económica que comprendía que el acusado no experimentara pérdidas de esa naturaleza respecto a su status anterior".

A partir de ahí, señala la Audiencia, determinar la naturaleza de los gastos como derivados, o no, de la actividad al servicio del partido "no es algo que el Tribunal tenga que explorar juzgando el sustrato de su sujeción a la acción política del acusado". "No es nuestra función entrar en la evaluación del régimen o gobierno de la formación política que con arreglo a sus valores puede asociar, o no, determinadas acciones a la consecución de sus fines", esgrime.

Cuando declaró como imputado, el exlíder de Foro Asturias aseguró que le resultaba "muy ridículo estar dando explicaciones sobre tickets de 42 euros". "¿Cómo va a haber apropiación indebida por el ticket de un juego de la Play?", aseveró en sede judicial. El político reconoció que Foro Asturias le pagó cosas a él y a su familia, pero defendió que "se hizo todo impecablemente": "Me parecía que era el compromiso normal de quien tiene derecho a los gastos de representación y de libre disposición", adujo.