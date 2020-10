El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha mostrado partidario de volver a la política para resolver conflictos políticos y evitar recurrir a la justicia y ha señalado, sobre los posibles indultos a los presos independentistas, que "todo gesto de normalización es positivo".

En una entrevista en 'El Periódico', el ministro ha asegurado que "todos los gestos que se hagan para normalizar y favorecer la convivencia en Cataluña deben ser bien recibidos. Volver a los cauces de la política como vía para la resolución de los conflictos exige judicializar al mínimo".

"Todo lo que sean medidas tendentes a promocionar la convivencia y garantizar la normalidad y el apaciguamiento deben ser bien recibidas. Luego ya veremos cómo pueden concluir. Pero desde esa perspectiva son muy positivas", ha dicho Ábalos, que ha añadido: "Yo estaré siempre del lado de todas las políticas de pacificación, de paz y de convivencia. Estaré siempre.

Asimismo, ha asegurado que "el Gobierno es proclive a generar un marco de normalización, de tranquilidad para Cataluña, que lleve todas las dificultades de orden político al ámbito del diálogo, de la convivencia y de la normalidad, y no de la judicialización, que es la vía por la que otros optan".

También respecto a Cataluña, ha dicho que en los presupuestos que prepara el Gobierno "vamos a mantener la disposición estatutaria, a cumplir con las sentencias, y hablamos, solo en este ministerio, de 2.500 millones de euros de inversión" para la comunidad.

Contra el confinamiento total y mensaje a Madrid

Se ha referido igualmente al debate sobre la monarquía y ha afirmado que "el Gobierno no está para hacer reflexiones o para abrir debates sobre la Corona", y sobre la reforma de la ley para renovar el CGPJ ha señalado que "pretende desbloquear y dar respuesta a la Constitución" y, por lo tanto, ha considerado que, "desde esa perspectiva, la iniciativa ha sido correcta". Respecto a la ruptura entre el PP y Vox escenificada en la moción de censura, ha señalado que "al país le interesa que sea real.

Si (el líder del PP, Pablo Casado) fue sincero, se supone que hay un giro estratégico y que el PP se ha dado cuenta de que la estrategia no era correcta". En esa línea, ha pedido al PP que en las comunidades en las que gobierna con el apoyo de Vox no dependa tanto de ese partido y "que se empiecen a dirigir a otros grupos políticos a la hora de gobernar en minoría", y al PP estatal le ha dicho que "lo que se espera de él es una alternativa. Y no pasa por destruir al Gobierno actual".

Sobre la ley de vivienda, ha asegurado que "el Gobierno está dispuesto a adelantar su tramitación para satisfacer a Podemos" y ha destacado que la norma "va a intentar eludir cualquier riesgo de inconstitucionalidad", como a su juicio tiene la ley catalana.

Respecto a la pandemia, ha dicho que se ha de intentar evitar un confinamiento por los costes que implica para la economía y la moral del país y ha afirmado que en Madrid "el problema no es de carácter jurídico, sino político, de tomarse en serio la situación sanitaria". "Debemos evitarlo, y hay que empezar a trabajar con seriedad", agrega

Ha asegurado en este sentido que las medidas decretadas el viernes en Madrid "son muy difíciles de seguir" y ha evitado pronunciarse sobre un confinamiento de la comunidad. "No vamos a utilizar mensajes intimidatorios o de confrontación. La Comunidad de Madrid debe conocer exactamente sus fortalezas y que la amenaza que tiene es muy importante", ha dicho.

Sobre la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el ministro ha considerado que debería haber declarado "una tregua" al Gobierno por la COVID-19, y ha descartado presentarle una moción de censura. "Con la situación de la pandemia, no estamos para hacer mociones testimoniales", ha dicho, en referencia también a la presentada por Vox esta semana.