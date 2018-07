'Who is America?' o la enésima vuelta de tuerca de Sacha Baron Cohen para ridiculizar la política de EEUU

'Who is America?' es el nombre del nuevo formato de Sacha Baron Cohen en Showtime. Tras incomodar con 'Borat', 'Ali G' o el homosexual austriaco 'Bruno', Cohen vuelve a la carga con un programa ficticio cuyos protagonistas -los políticos- no captan esa esencia: les falta percatarse de que, precisamente, se trata de un show ficticio.

Cohen enfrenta a la clase política a las vergüenzas del sistema sociopolítico de EEUU. En el primero de sus episodios, Cohen se presentaba como un anti-terrorista israelí que consigue que dos congresistas estadounidenses expresen apoyo a su falso sistema de guardaespaldas para niños de hasta tres años.

Su propuesta incluía un falso vídeo de carácter didáctico con canciones de niños y pistolas de juguete que aboga por ayudar a los niños a reaccionar ante las matanzas escolares que se han sucedido en EEUU durante los últimos años.

Baron Cohen sonaba tan convincente con su teoría que los congresistas republicanos Dana Rohrabacher (California) y Joe Wilson (Carolina del Sur), junto al exlíder republicano en el Senado, Trent Loft, muestran su entusiasmo con la idea que propone el caracterizado Cohen. A su plan también se sumaron los defensores del uso de las armas en EEUU y hasta el presentador conservador de radio Joe Walsh.

El propio Walsh denunció a la CNN haber sido engañado para leer unas líneas escritas en un teleprompter respaldando supuestas innovaciones israelíes como la idea de armar a niños de cuatro años para defenderse de sus terroristas. A su vez, Rohrabahcer, Wilson y Lott se negaron a responder a la polémica generada tras la emisión del programa, cuyo resultado final no vieron hasta su retransmisión definitiva por televisión.

'¿Who is America?' también apunta a los medios de comunicación y la corrección política. El papel de Baron Cohen para por caracterizarse como reportero de radio liberal en una gira de elecciones electorales después de 2016 o como un hombre en una motocicleta adaptada para discapacitados que pretende investigar noticias falsas.

Jason Spencer, congresista del estado de Georgia, ha sido otra de las víctimas de Baron Cohen. En su participación en 'Who is America?', Spencer creyó estar aprendiendo técnicas efectivas para disuadir y reducir a terroristas de Daesh, pero nada más lejos de la realidad. Todo formaba parte de la sátira televisiva de Sacha Baron Cohen.

Le convenció para que utilizara su culo como elemento disuasorio de terroristas acompañado de ciertas frases. "Si tu trasero les toca significa que ellos creen que se van a convertir en homosexuales", repetía ante las cámaras el congresista al tiempo que saltaba con sus pantalones a la altura de los tobillos y su trasero al aire. "Te voy a convertir en homosexual. Suelta el arma ahora mismo. Estados Unidos, Estados Unidos", decía también mientras seguía la misma técnica.

Spencer desconocía estar en un programa de televisión y su profesor -no era otro que el actor Sacha Baron Cohen disfrazado como un exagente del Mossad israelí reconvertido- ponía todo su empeño en vender este tipo de técnicas como lo último en lucha antiterrorista.

Spencer se creció tanto que quiso dejar incluso un mensaje a los terroristas. "Os vamos a cortar la polla, ¿entendéis? ¿Cómo vais a violar a mujeres y niños sin polla?", apuntó el congresista.

Su recital ha causado un gran revuelo en Estados Unidos. Son muchos los que ya han pedido su dimisión pero él insiste en que le quedan cinco meses de mandato y sólo cuando los cumpla se irá tranquilamente.