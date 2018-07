Una exmodelo francesa planta cara a las exigencias de delgadez tras llegar a intentar suicidarse

Tres manzanas al día durante una comida, pescado o pollo una vez por semana: Victoire Maçon Dauxerre se hundió en la anorexia cuando era una top model. Refleja su terrible experiencia en un libro publicado en Francia, dónde ahora han prohibido la extrema delgadez en las modelos. "No podemos imponer un ideal de belleza del cuerpo enfermo, es un crimen", juzga la joven de 23.

Cinco años después de tener una carrera meteórica, durante ocho meses en Nueva York, Milán, París, con grandes diseñadores como Alexander McQueen, Celine, Miu Miu… en esos meses bajó a 47 kg y medía 1,78 cm.

Hoy en día, se alegra de la legislación aprobada en diciembre de someter la actividad de modelado a un certificado médico que deberá incluir la consideración del índice de masa corporal. Esta medida la hubiese impedido trabajar cuando tuvo una delgadez extrema, "un médico habría visto que yo tenía el pulso muy débil, que estaba perdiendo el pelo, tenía osteoporosis, no tuve mi período, mi piel tenía un color muy pálido. Hubiese visto que había un problema", afirma en su libro.

"Fue en ese momento cuando lo tendría que haber dejado" se lamenta Victoria. Estuvo meses muriéndose de hambre para poder alcanzar el peso que me requerían y perdió diez kilos en dos meses. Comía tres manzanas al día y refrescos. "El peso que estaba perdiendo cada vez era más grande". Ver imágenes durante todo el día de modelos con una delgadez extrema, le hacían creer que estaba haciendo lo correcto.

En su libro: "Jamás demasiado flaca. Diario de una supermodelo", habla de cómo las modelos iban al baño a inducirse el vómito ante de salir a desfilar. Narra como la trataban en las sesiones de fotos dónde sólo los fotógrafos tenían derecho a comer.

"Las chicas que trabajan hoy en día como modelos, probablemente puedan decir que estoy mintiendo", denuncia, siendo hoy una mujer mucho más madura y decidida, que ahora trabaja como actriz.

Protestó airadamente contra los cánones de la delgadez y finalmente decidió dejar de modelar. Victoire cayó en la bulimia y tuvo un intento de suicidio. "Todo el mundo me decía que mi vida era de ensueño, pero nunca he sido tan infeliz". Desde que ha publicado su libro no ha parado de recibir palabras de apoyo.