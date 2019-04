Uno de los tres terroristas de Londres intentó reclutar a niños para Daesh

Según el rotativo británico, uno de los agresores es un joven de unos 20 años nacido en Pakistán y criado en el Reino Unido, y al parecer las fuerzas del orden recibieron en su día denuncias de que había sido víctima de una radicalización.

'The Times' señala que no divulga la identidad del joven a petición de la Policía, que conoce los nombres de los tres pero no puede hacerlos públicos por razones operativas.

Según el diario, una persona denunció al joven a la Policía tras enterarse de que tenía acceso por internet a sermones de un clérigo estadounidense, mientras que una mujer del este de Londres comunicó a los agentes el año pasado de sus temores de que estaba tratando de reclutar a escolares del barrio.

Además, un adolescente que iba al mismo gimnasio que el terrorista contó que éste le propuso unirse a Daesh.