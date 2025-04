Los testimonios de los testigos del accidente del helicóptero en Nueva York: "Ví cómo se partía en dos con los motores saliendo despedidos"

Una familia española de cinco personas, dos adultos y tres menores de edad, han fallecido después de que un helicóptero con cinco pasajeros -entre ellos varios menores- se estrellara en el río Hudson de Nueva York este jueves, según 'ABC News'. Un accidente que ha dejado impactados a los ciudadanos que estaban en la zona.

Uno de ellas ha narrado lo que ha visto y ha escuchado cuando el helicóptero ha caído en picado hasta impactar y sumergirse en el agua. "Iba corriendo y, con auriculares y todo, oí una explosión a mi derecha. Miré arriba y ví al helicóptero literalmente partirse en dos con los motores saliendo despedidos. El aparato cayó rápido, directo al río y nada salía a flote, ha debido hundirse del todo inmediatamente", ha declarado uno de los testigos.

Aunque no ha sido el único testimonio. Una mujer también ha presenciado el accidente en primera persona y ha explicado que "he visto unas piezas por todas partes". Además, ha asegurado que una de esas piezas era la hélice del helicóptero. "El helicóptero se ha caído al agua, he visto el 'splash' y una de las hélices ha continuado girando", ha concluido.

El incidente, que se ha producido alrededor de las 15:15 hora local, ha sido informado por la policía local en un comunicado en la red social X: "Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las cercanías de West Side Highway y Spring Street, se esperan vehículos de emergencia y retrasos en el tráfico en las áreas circundantes".