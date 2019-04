Ucrania celebra su debate electoral en un estadio y ante 60.000 espectadores que vitoreaban e insultaban

A pesar de las banderas y los escenarios en el Estadio Olímpico de Kiev, lo que se celebraba no era una final de un espectáculo deportivo, sino un cara a cara presidencial en Ucrania.

Los dos candidatos llegaban como si entraran al ring de boxeo, entre abucheos y aplausos entre sus partidarios. Por eso, les han dividido por un cordón de seguridad.

Y tras un apretón de manos, Poroshenko comenzaba el asalto con un apretón de manos y con mucha dureza: "Tenemos que defender al Estado de ti. No eres Goloborodko. No has venido aquí ni en bus ni el bicicleta".

Poroshenko, el presidente del país desde 2014, se refiere al personaje que Zelenskiy interpretaba en televisión. Porque sí, el nuevo candidato es actor y cómico.

Zelenskiy respondía: "Debemos romper este sistema con personas normales, con una mentalidad del siglo XXI". Y es que entre los jóvenes es precisamente donde ha calado su discurso.

El debate seguía en la calle con partidarios de uno y otro candidato. Todo un espectáculo electoral a pocas horas de las elecciones de este domingo.