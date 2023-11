Las Fuerzas Armadas israelíes publicaron el pasado domingo varios vídeos que demostrarían la existencia de un túnel supuestamente utilizado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) dentro del recinto del Hospital Al Shifa, pero ahora las autoridades han confirmado que estos túneles fueron construidos por el ejército israelí.

Así lo confirmó Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, en una entrevista con la CNN expresando que "Hamás está utilizando estos búnkeres construidos originalmente por ingenieros israelíes hace décadas, cuándo gobernábamos Gaza". Ante dichas declaraciones, la periodista de la CNN le ha preguntado, "cuándo usted me ha dicho que fueron construidos por ingenieros israelíes..., ¿usted se ha equivocado? Ante esta duda, el ex primer ministro de Israel lo confirma especificando que se construyeron entre los 80 y el año 2005 "para habilitar más espacio en el hospital". Sin embargo, el ex dirigente del país no dio más detalles porque quiere evitar revelar datos de inteligencia.

Ante estas declaraciones Jesús A. Núñez Villaverde, el codirector del Instituto de estudios sobre conflictos y acción humanitaria, ha explicado a laSexta que "cuándo alguien como Ehud Barak afirma que han sido construidos por ingenieros israelíes, evidentemente, hay que darle toda la credibilidad". "Otra cosa es lo que ha podido aprovechar Hamás de aquellas construcciones y lo que podrían haber añadido posteriormente", ha añadido el experto.

Israel justifica estos bombardeos enseñando armas supuestamente incautadas en las instalaciones hospitalarias en el vídeo publicado el domingo, pero medios internacionales como Al Jazeera o CNN esta especie de bodegones armamentísticos no refleja lo que se encontraron al entrar los periodistas empotrados con las tropas israelíes.

En relación con la estrategia llevada a cabo por el Gobierno israelí, Núñez Villaverde valora que están "intentando imponer una narrativa que los hace parecer como los buenos de la película mientras que el otro es un demonio, un animal inhumano".