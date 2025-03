Trump quiere eximir de impuestos a quienes ganen menos de 150.000 dólares

El presidente de EEUU, Donald Trump, tiene la "aspiración" de eximir de impuestos a los estadounidenses que ganen menos de 150.000 dólares anuales, repitió este jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en diversas entrevistas con medios de comunicación nacionales.

"Sé cuál es su objetivo (de Trump)... ningún impuesto para cualquiera que gane menos de 150.000 dólares al año. Ese es su objetivo. Para eso estoy trabajando", aseguró Lutnick a la cadena CBS sobre este objetivo fiscal de Trump "una vez se equilibre el presupuesto" estatal.

Además, Lutnick abrió la puerta a materializar una de las más sonadas propuestas de Trump en la pasada campaña: no gravar las propinas a trabajadores del sector servicios. "¿Qué tal no gravar tampoco las horas extraordinarias? ¿Qué tal que no haya seguridad social? ¿Qué tal todas esas cosas?", deslizó Lutnick sin concretar nada más.

Además, en defensa de las políticas económicas de Trump, que incluyen una guerra arancelaria con Canadá y México, Lutnick argumentó que "merecen la pena" aunque los temores de una recesión se hayan apoderado de los mercados.

"Estas políticas son lo más importante que Estados Unidos ha tenido nunca. La única razón por la que podría haber una recesión es por las tonterías de Biden con las que hemos tenido que vivir. Estas políticas generan ingresos", sostuvo el secretario de Comercio estadounidense.

A finales de febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen una resolución presupuestaria que respalda la agenda del presidente Trump para endurecer la política migratoria, aumentar los recortes fiscales y reducir drásticamente el gasto público.

En concreto, pretende recortar 1,5 billones de dólares en gasto público y extender 4,5 billones en bajadas de impuestos durante la próxima década.