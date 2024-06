Donald Trump está abonado a las teorías de la conspiración desde su irrupción como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por primera vez. Una de las que más ha rescatado para sus campañas ha sido la del asesinato de John F. Kennedy, defendiendo que no se sabe toda la verdad acerca de lo ocurrido.

Ahora Trump ha vuelto a prometer desclasificar todos los documentos secretos sobre este asesinato, pero lo cierto es que, siendo presidente estadounidense, no cumplió con esa promesa. En 2017, desclasificó 2.800 de esos documentos, dejando sin publicar cerca de 300 documentos.

"Publiqué muchos documentos, como sabéis, pero cuando llegó el momento, me llegaron algunas personas que trabajan para mí -que son grandes personas a las que respetaría- y me pidieron que no lo hiciera", esgrime.

Trump ha llegado incluso a decir que la CIA está detrás de este magnicidio, aunque nunca ha aportado pruebas que puedan sostener esta teoría. El periodista Sandro Pozzi comenta que Trump es el presidente "más conspiranoico que ha tenido la Casa Blanca": "Es su manera de crear desconfianza entre el público hacia las instituciones. Ya lo hizo en la campaña de 2016, volvió a hacerlo en la de 2020 y no iba a ser diferente esta".

Como recuerda Pozzi, tal es el nivel de creencia en estas conspiraciones que, en 2016, Trump acusó al padre de Ted Cruz de haber participado en el asesinato de JFK.