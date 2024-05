Donald Trump ha publicado este lunes un vídeo en su cuenta oficial de Truth Social en el que se ve claramente un artículo de periódico falso en el que se lee "Reich unificado" a modo de campaña para las elecciones de Estados Unidos.

El documento ha sido borrado de la cuenta del expresidente de EE.UU. No solo eso, sino que un narrador explica que tras la victoria de Trump lo que sucederá en el país es el auge de la economía y una frontera cerrada, dos medidas estrellas de su anterior legislatura.

Dentro de este contexto es el que hace una comparación con su posible reeleción y el "Reich unificado, una referencia que se relaciona fácil y rápidamente con el Tercer Reich de Adolf Hitler.

En el vídeo también se puede ver otros eslóganes como "15 millones de extranjeros ilegales deportados" acompañado de las fechas claves de la Primera Guerra Mundial, tanto del inicio como del fin del conflicto bélico.

El portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, ha asegurado este martes que el vídeo no es obra de su partido y que no forma parte de la campaña para las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Además, han confirmado que fue "republicado nuevamente por un miembro del personal que claramente no vio la palabra, mientras el presidente estaba en la corte".