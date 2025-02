Trump no olvida a Europa en su guerra comercial: también impondrá aranceles a los productos de la UE

Trump suma y sigue en su guerra comercial. El presidente de Estados Unidos ha afirmado este viernes que "absolutamente" impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea (UE) exporta a su país. Trump hizo esas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas. Una nueva amenaza que se suma a las que ya ha cumplido. Desde el 1 de febrero empezará a aplicar unos aranceles del 25% a México y Canadá y un 10% a China, según ha informado este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump ha despejado las dudas que había con la estrategia que iba a seguir con la Unión Europea en unas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde un periodista le ha preguntado si tenía previsto imponer aranceles a la UE. "¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible", ha respondido de manera tajante.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", ha añadido el gobernante.

A finales del pasado mes de noviembre, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, apuntaba que la estrategia europea para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y la UE podría pasar por ofrecer a su socio transatlántico comprar más productos estadounidenses, como gas natural licuado o armamento en vez de abordar las diferencias mediante represalias.

Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles del 25 % al acero europeo y del 10 % al aluminio. La balanza comercial con la UE se ha convertido en una gran preocupación para Trump, ya que en 2023 la UE registró un superávit en el comercio de bienes con EE.UU., al exportar productos por más de 502.000 millones de euros (522.000 millones de dólares) e importar por más de 340.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea.

Trump promete aranceles al petróleo, metales y chips

Y no solo aranceles para la Unión Europea, sino que este viernes también ha prometidoaranceles al petróleo, metales y chips en los próximos meses. Trump ha anunciado que impondrá aranceles a una amplia gama de importaciones en los próximos meses, incluidos metales como el acero y el aluminio, así como productos farmacéuticos y los semiconductores, intensificando así sus amenazas de gravar a sus socios comerciales.

"Vamos a imponer aranceles al acero y al aluminio este mes o el próximo, y les daremos un anuncio sobre la fecha exacta, pero será una cantidad tremenda de dinero para nuestro país", ha afirmado Trump.

Trump impondrá aranceles al petróleo y gas de Canadá y México

Trump, ha puesto en marcha la maquinaria de los aranceles. De esta manera, suenan ya los tambores de guerra comercial con sus países vecinos y con uno de sus mayores rivales a nivel mundial. Con este movimiento, Trump ha cumplido con sus amenazas y desde este sábado 1 de febrero empezará a aplicar unos aranceles del 25% a México y Canadá y un 10% a China, según ha informado este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Aunque según publica la agencia Reuters, Trump daría cierto margen a Canadá y México: en concreto, un mes -hasta el 1 de marzo- para negociar que estos aranceles no se apliquen a determinados productos. Podría estar pensando, por ejemplo, en el petróleo canadiense, tan necesario para Estados Unidos. Eso según la agencia Reuters, una información que ha desmentido la portavoz de la Casa Blanca.