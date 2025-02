Trump dice que los palestinos no tienen más alternativa que irse de Gaza

Los detalles "Están ahí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento", dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Para Trump , el enclave palestino es un lugar de demolición.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que los palestinos no tienen más alternativa que irse de la Franja de Gaza porque el lugar es inhabitable e insistió en que quiere que Jordania y Egipto acojan a esos ciudadanos. "Están ahí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento", dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Para Trump, el enclave palestino es un lugar de demolición: "Está todo demolido. Es inseguro y antihigiénico. No es un lugar en el que alguien quiera vivir", sostuvo.

El líder republicano insistió en que si tuvieran la opción de mudarse "estarían encantados de hacerlo" si se les diera la oportunidad de ir a vivir en un lugar "bonito con bonitas fronteras". "¿Qué es Gaza? Prácticamente no hay un edificio en pie. Es muy peligroso. Esos edificios se están moviendo y se están cayendo por todos lados y hay disparos por todas partes. Va a ser así por un tiempo", añadió.

Preguntado si le gustaría que los israelíes entraran allí para crear asentamientos, apuntó que "no necesariamente": "Solo apoyo limpiarlo y hacer algo con ello. Pero no se ha conseguido durante décadas". El presidente estadounidense apostó por que Jordania, Egipto y "podría ser otros lugares" alberguen la población gazatí, que actualmente ronda los dos millones de personas, en su territorio.

"Podría ser más de uno y de dos. Podrías tener gente viviendo en un lugar que podría ser muy hermoso y seguro". El líder republicano se pronunció poco antes de recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y tras haber firmado una orden ejecutiva por la que ordena retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y continuar con la suspensión de fondos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

La idea de que Jordania y Egipto acepten más refugiados palestinos en su territorio, no obstante, ha sido rechazada de plano tanto por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, como por el rey de Jordania, Abdalá II. A su postura se han sumado Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Arabia Saudí, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe, que también han rechazado cualquier plan para trasladar a los palestinos fuera de Gaza y Cisjordania.