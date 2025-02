Trump deja abierta la posibilidad de que Ucrania "pueda ser rusa algún día"

¿Qué ha dicho? "Pueden llegar a un acuerdo, puede que no. Puede que algún día sean rusos, puede que algún día no lo sean", ha declarado en una entrevista con Fox News. Asimismo, ha pedido negociar la ayuda estadounidense a cambio de los recursos naturales de Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta la posibilidad de que Ucrania "pueda ser de Rusia algún día", en el marco de las negociaciones para el fin de la invasión rusa, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022.

Por otro lado, ha confirmado que el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, viajará próximamente a Ucrania. "El general Kellogg es un tipo excelente. Y está dedicando tiempo a hacer varias cosas. Tenemos a muchas personas trabajando en numerosos problemas diferentes. Cuando dejé el cargo, no hace mucho, hace poco más de cuatro años, no teníamos guerras, no teníamos problemas. Ahora tenemos el mundo entero estallando, pero apagaremos el fuego", ha dicho.

Desde el Despacho Oval, Trump ha informado de que también ha hablado con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "Quiere llegar a un acuerdo. Estamos tratando con él y creo que ambos (Zelenski y Putin) quieren llegar a un acuerdo, pero tendremos que verlo", ha añadido.