Trump critica que Castro no haya recibido a Obama en el aeropuerto: "Yo habría vuelto al avión y me habría marchado"

El Air Force One, el avión presidencial estadounidense donde Obama ha viajado acompañado de su esposa Michelle, sus hijas Malia y Sasha y su suegra Marian Robinson, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

A la llegada de Obama, Raúl Castro no estaba en el aeropuerto, un hecho que ha aprovechado Trump para aconsejar al actual presidente que volviera a EEUU porque se trata de una falta de respeto.



Recibió al mandatario el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acompañado de la directora para América del Norte del Ministerio de Exteriores, Josefina Vidal; el embajador de Cuba en EEUU, José Ramón Cabañas, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la isla, Jeffrey DeLaurentis.

Wow, President Obama just landed in Cuba, a big deal, and Raul Castro wasn't even there to greet him. He greeted Pope and others. No respect