El hijo de un congresista de Estados Unidos (EEUU) se ha hecho viral tras trolear a su padre por sus muecas a la cámara mientras intervenía su padre en la Cámara de representantes del país norteamericano. Esta intervención puede que se haya convertido en el discurso más memorable del Congreso de los últimos años y no por lo que ha dicho este congresista de Tennessee.

El congresista estaba hablando de la condena del expresidente de EEUU Donald Trump, pero el discurso se hizo viral por su hijo. Ese niño de 6 años le robó el protagonismo y logró animar una sesión que estaba siendo soporífera. Nada más arrancar el discurso de su padre, en el que señala que para "abordar el terrible precedente" en su país, Guy se metió en plano y sonrió a cámara.

Toda una declaración de intenciones de lo que vendría durante los próximos cinco minutos, tiempo que duró el discurso del republicano John Rose, ajeno a todo lo que ocurría. Abre la boca, saca la lengua y comienza a hacer un sinfín de muecas a espaldas de su progenitor, concentrado en defender a Trump. "Los cargos presentados contra Donald Trump preocupa a los miembros de este organismo", decía.

Pero al hijo no había quien le parase: formas con las manos, trasteos con un cerdo de juguete, que si vuelve a saludar. Travesuras que no han tardado en dar el salto a las redes sociales. Más de un director de comunicación aceptaba no poder dejar de ver lo que estaba pasando. Hasta el congresista ha tenido que dar explicaciones: "Me pasa por decirle que le sonría a cámara por su hermano pequeño", ha justificado.