Rishi Sunak boicoteado, y de que manera, por el laborismo. Su anuncio de convocatoria de elecciones el 4 de julio ha quedado ahogado por la banda sonora de Tony Blair en las elecciones del 97. Un activista ha hecho tronar su altavoz mientras la lluvia ha empapado al primer ministro británico.

Faltaban apenas unos segundos para que Sunak saliera por la puerta de Downing Street. A solo unos metros, decenas de manifestantes bajo un paraguas con la bandera de la Unión Europea, que claramente no eran ni muy pro brexit, ni muy pro Sunak. Nada más salir el primer ministro, se han hecho oir con unos enormes altavoces y un himno que les une: Things can only get better.

El título de esta canción que es histórica entre los laboristas británicos, fue el tema de campaña de Tony Blair en 1997. Aspiran a repetir aquella victoria animando desde el minuto uno la campaña que ha dado comienzo de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 4 de julio.

El instante en el que el tema ha irrumpido en los televisores de todo el Reino Unido fue cuando el primer ministro se dirigía a la nación. Risas entre los periodistas ante un chaparrón musical y también meteorológico, al que ha tenido que sobreponerse durante todo el discurso.

Se repetían las carcajadas cuando se retiraba un Sunak calado. Veremos si la canción y su mensaje también calan el próximo 4 de julio.