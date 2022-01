El diario The New York Times ha incluído en su codiciada lista de destinos vacacionales a las islas españolas de El Hierro y las Cíes. Dos paraísos que se han colado en su lista anual de los 52 mejores destinos para viajar.

La publicación norteamericana ha tenido en cuenta este año los destinos que hacen frente al cambio climático y ayudan a "transformar el mundo". Así el diario define a la isla de El Hierro como "un pequeño líder en energía renovable".

Lo hace por la central hidroeléctrica Gorona del Viento que "recientemente pudo abastecer a los 11.000 habitantes de la isla, nombrada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, con energía 100% renovable durante 25 días consecutivos".

Sobre las Islas Cíes, el 'The New York Times' ha alabado sus "estrictos esfuerzos de conservación" y es que sobre sus tierras no pueden circular vehículos, se han limitado los hoteles y también el ruido.

"Garantizan que solo en las áreas designadas los visitantes puedan explorar playas largas y curvas, bucear en aguas cristalinas y caminar por senderos que serpentean hacia los pintorescos faros", apunta el medio.

El periódico norteamericano también ha destacado en su lista otros destinos como la Isla Fogo de Canadá, el Cerro Castillo, en Chile, o Chioggia, la pequeña venecia italiana.