Un terremoto de magnitud 7,3 sacude las aguas de Vanuatu dejando un muerto y destrozos en negocios y viviendas

Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este martes las aguas del archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, causando daños materiales en los edificios de la capital, Port Vila, incluida la Embajada de EE.UU. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, apuntó que el temblor se produjo a las 12:47 hora local (01:47 GMT), y lo situó a 57,1 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

La policía declaró que al menos una persona había muerto y que los heridos habían sido trasladados al hospital, recoge Reuters. Vanuatu está situada cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau, por lo que registra habitualmente sacudidas de origen sísmico. La República de Vanuatu, con una población de alrededor de 250.000 habitantes, está formada por un archipiélago de origen volcánico.

El Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC), por su parte, elevó la magnitud del temblor a 7,4. El epicentro del terremoto, al que siguieron dos réplicas de 5,5 y 5,4, se localizó unos 30 kilómetros al oeste de la capital, Port-Vila, según el servicio de EE.UU. Tras el seísmo, el estadounidense Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, indicó la posibilidad de que se produjeran olas de tsunami de 0,3 a 1 metro por encima del nivel de la marea en las costas de Vanuatu, si bien posteriormente suspendió la alerta.

La Embajada de EE.UU. publicó hoy un comunicado en el que afirma que su edificio en Port Vila ha sufrido "daños considerables" y que "está cerrada" hasta próximo aviso. "Nuestros pensamientos están con los afectados por este terremoto y el Gobierno de EE.UU. está trabajando de cerca con nuestros socios de Vanuatu".

Dan McGarry, periodista del Organised Crime and Corruption Reporting Project, con sede en Vanuatu, declaró a Reuters en una entrevista. "Ha sido el terremoto más violento que he vivido en mis 21 años en Vanuatu y en las islas del Pacífico. He visto muchos terremotos de gran magnitud, pero nunca uno como éste", declaró.

Según el observatorio independiente de seguridad cibernética NetBlocks, la conexión a internet prácticamente se perdió en Vanautu tras el terremoto, sin especificar durante cuánto tiempo, mientras los portales de internet del Gobierno no han sido actualizados con información sobre el sismo.

Algunos usuarios sí pudieron publicar imágenes de los daños causados a sus propiedades en las redes sociales, como fue el caso de una farmacia en Port Vila, donde se aprecian los destrozos provocados por el temblor, y en otros establecimientos y viviendas. "El terremoto fue extremadamente violento, tuve solo tiempo de coger a mi hijo del brazo y salir al garaje, pero nos caímos al suelo al tratar de agarrar a mi mujer", dice a EFE por mensaje desde Port Vila Stéphane Rivier, que comparte imágenes del impacto en su propiedad, con daños de un "90%", calcula.

La familia se declara a salvo y señala que ha habido unos "10 ó 12" temblores desde el primero. La Embajada de EE.UU. en Vanuatu urgió en su cuenta de Facebook a seguir las recomendaciones de las autoridades sobre precauciones, advertencias de tsunamis y órdenes de evacuación.