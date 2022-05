Estamos a punto de llegar a los 100 días de la invasión de Rusia en Ucrania. En la televisión estatal rusa, principal altavoz del Kremlin, han dado por hecho que la que llaman "operación especial" en suelo ucraniano "ha terminado", añadiendo un preocupante comentario.

"Podemos decir que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial", continúa Olga Skabeyeva, presentadora del programa. Elevan así el tono ante una nueva fase en la que Rusia busca, aseguran, desmilitarizar a la OTAN.

Durante el programa, Skabeyeva afirma que el uso de misiles estadounidenses M777 por parte de las tropas ucranianas en el Donbás habría llevado al fin de esta invasión. Pese a lo llamativo de sus palabras, la presentadora ya dio por comenzada esta Tercera Guerra Mundial con el hundimiento del buque Moskva.

"En este momento definitivamente estamos luchando contra la infraestructura de la OTAN, si no contra la propia OTAN", agrega. Hace escasos días, en ese programa ironizaron acerca de las noticias de la viruela del mono, vinculando los casos con personas homosexuales: "Casi todos los contagiados son hombres con orientación sexual no tradicional. Nosotros no tenemos casos de viruela del mono, ninguno".

"¿Os lo podéis creer? ¡Vaya coincidencia! O a lo mejor no es una coincidencia. La mayoría de los países donde los homosexuales se contagian de viruela del mono están suministrando armas al régimen de Kiev. Estas cosas pasan ¿verdad?", agregaba Skabeyeva.