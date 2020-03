La directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, ha reclamado en una carta remitida al Ministerio de Sanidad la distribución centralizada de material de protección contra el coronavirus para el personal sanitario y ha advertido que la Comunidad de Madrid sufre un "gravísimo" problema y que necesitan "soluciones inmediatas" debido a que son la región más afectada por el brote.

En esa nota, publicada por la 'Cadena Ser', Fuentes advierte que si no se toman medidas urgentes los trabajadores no podrán trabajar "no solo para frenar el coronavirus, sino la atención sanitaria habitual".

La carta, que fue enviada el pasado 7 de marzo, señala que el desabastecimiento de equipamientos de protección individual "puede ser crítica la próxima semana", por lo que propone varias medidas como autorizar el uso de material que los protocolos reconocen como no apropiados actualmente o iniciar la fabricación de estos equipos en España ante las restricciones de países exportadores.

Fuentes también propone instar a los socios europeos que desbloqueen la venta de esos productos fuera de sus países o utilizar "equipos cuya fecha de utilización ya ha vencido".

"El problema es gravísimo y necesitamos soluciones inmediatas si queremos que los trabajadores sanitarios puedan seguir realizando su trabajo no sólo para frenar el coronavirus sino la atención sanitaria habitual", zanja la nota.