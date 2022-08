En estado crítico y con respiración asistida. Así se encuentra el escritor Salman Rushdie después de que un hombre le apuñalase este viernes por la tarde cuando se disponía a ofrecer una charla en el estado de Nueva York.

En las últimas horas, su agente, Andrew Wylie, indicaba a 'The New York Times' que el novelista estaba conectado a un ventilador y no podía hablar. "Las noticias no son buenas", lamentó. "Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado", precisaba.

El agresor de Rushdie le asestó cuchilladas en cuello, abdomen y brazo. Pilar Pintagro, que presenció el ataque, relataba cómo "empezó a apuñalarlo varias veces, la primera fue cerca del cuello y la sangre empezó a salir". Según otra testigo, Stacey Schlosser, el escritor "fue acuchillado entre seis y ocho veces antes de que pudieran agarrar al agresor".

El novelista, que fue trasladado al hospital en helicóptero y operado de urgencia, sobrevive gracias a la respiración asistida, pero su estado es crítico y su hígado está gravemente dañado.

Su atacante, inmovilizado por el público y miembros de los cuerpos de seguridad, ya ha sido detenido e identificado como Hadi Matar, un joven de 24 años de Nueva Jersey. La Policía ya ha registrado su vivienda en busca de pruebas, mientras medios estadounidenses apuntan que el sospechoso es simpatizante del Gobierno iraní.

Precisamente, en Teherán, la prensa iraní ha celebrado el ataque contra Rushdie. El autor de 'Los versos satánicos' fue condenado a muerte por el régimen islámico de Jomeini en 1989. Más de 30 años después, Salman Rushdie es víctima de ejercer su libertad de expresión.