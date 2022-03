Kiev ha vuelto a amanecer bajo el estruendo de la artillería rusa. Este miércoles finalizaba el toque de queda extendido en la capital, y la población volvía a la calle, ahora repleta de las muestras de la metralla.

Según ha indicado el periodista Alberto Sicilia, las tropas rusas han atacado Sviatoshyn, un barrio al oeste de Kiev formado por edificios humildes de más de cinco plantas de altura.

Algunos vehículos han quedado completamente inutilizables por los disparos, y se ha podido ver a la población saliendo de sus casas para intentar poner a salvo algunas de sus pertenencias.

"Son los barrios más humildes los que están más llenos en la capital. Es gente que no tiene ahorros o no tiene amigos en el extranjero y no se plantean salir de aquí", ha indicado en una conexión en Al Rojo Vivo.

En este sentido, ha indicado que tras un mes de guerra, hay muchas personas que optan por intentar normalizar su vida de nuevo. "Buscan una nueva normalidad porque no pueden estar tanto tiempo sin trabajar", ha indicado el periodista.

Precisamente, la semana pasada las tropas rusas atacaron con misiles este barrio. Un bombardeo a un edificio de 16 plantas que se saldó con la muerte de dos personas y el rescate de otras 27.