El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reconocido que Rusia podría emplear armamento nuclear en el marco de la guerra con Ucrania en caso de que se enfrentase a lo que ha definido como "una amenaza existencial" para el país.

Peskov ha concedido una entrevista a la cadena estadounidense CNN en la que se ha negado a descartar que Moscú se plantee el uso de armas nucleares. "Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede ser", ha respondido el portavoz del Kremlin tras ser preguntado por el contexto en el que Rusia se plantearía recurrir a su arsenal atómico.

Por otro lado, Peskov ha reconocido que Moscú "todavía no ha logrado" sus objetivos con la llamada "operación militar" en Ucrania, si bien ha defendido que esta avanza "estrictamente de acuerdo con los planes y propósitos que se establecieron".

Además, ha reconocido que la invasión de Ucrania es "una operación seria con objetivos serios" y que en Moscú "nadie" pensó que se alcanzarían los objetivos en "un par de días".

Finalmente, ha defendido que el Ejército en territorio ucraniano tiene prohibido atacar a los civiles, y ha explicado que si la ciudadanía no intenta acabar con la vida de los soldados rusos, estos no responderán de forma violenta. "Hay ucranianos que cooperan, que trabajan con nuestro Ejército. Hay ucranianos que quieren evitar bajas y están en contacto con nuestro Ejército (...) Si no disparas a nuestros militares, si no intentas matarlos, nadie te tocará", ha zanjado.