¿Un retrato de la familia real danesa o el cartel de una película de terror?

En primer plano con tamaño desproporcionado y con una luz desconcertante. Dicen desde la familia real danesa que la idea era reflejar las futuras responsabilidades del heredero, el príncipe Christian. Conseguido, según los expertos. "Es el único que tiene unas luces laterales y quizá eso es lo que da un resultado más extraño", explica Bernardo Torrens.

Aunque también hayan despertado el lado más crítico de la prensa danesa: lo comparan con un cartel de una película de terror o con un mal trabajo de Photoshop. Las miradas perdidas o las caras pálidas tampoco ayudan.

Así que los titulares se repiten por Internet: horripilante, un retrato familiar terrorífico o igualitos que la familia Addams. Su autor ha trabajado cuatro años en la obra y satisfecho, dice ahora que su cuadro es la imagen de una familia moderna y un pedazo de la historia real.

Y aquí, en España, donde llevamos años esperando nuestro propio retrato real, Antonio López, el artista que sigue trabajando en ello, asegura que le parece un trabajo inteligente y valiente: "La imagen fotográfica que es el reflejo del cuadro a mí me parece interesante, me parece un pintura respetuosa, lo peor de todo es hacer cosas convencionales".

Dicen los artistas que con este tipo de encargos, uno no sabe nunca cómo acertar. Bernardo Torrens pintó un polémico retrato de Bono, cuadro que aún no se puede ver en el Congreso. "Me ha costado en lo personal e incluso el director del museo Thyssen quiso vetar mi presencia en una exposició que se hizo en marzo", afirma.

Aunque para imaginarse el resultado, aseguran, basta con haber echado un vistazo al estilo del pintor.