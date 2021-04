Este lunes, el 12 de abril, Reino Unido alcanzará la conocida como "inmunidad del rebaño". Según un estudio de la University College de Londres, la protección contra el virus llegará al 73,4% de la población para esa fecha, que coincide con la segunda fase de la desescalada en el territorio.

Esa inmunidad –ya sea por vacunación o por haber superado previamente el virus y generar anticuerpos-, según los expertos de la universidad, es una cifra más que suficiente para poder decir que existe inmunidad del rebaño. Este concepto hace referencia a que una amplia cantidad de población ya no puede ser infectada y actúa como barrera para evitar que el virus continúe propagándose.

Las últimas cifras oficiales arrojadas por Reino Unido indican que más de 31 millones de personas han recibido una primera dosis de vacuna y que cinco millones ya han recibido la segunda dosis. Karl Friston, experto de la Universidad, ha destacado la fiabilidad del estudio ya que han registrado en tiempo real los muertos, infecciones, hospitalizaciones y vacunaciones acontecidas en el territorio.

Este próximo lunes el país comienza la segunda fase de la desescalada con la reapertura de comercios no esenciales, tales como gimnasios o peluquerías. La primera dio comienzo el pasado 29 de marzo cuando se eliminó la recomendación de no salir si no era por cuestiones esenciales. Se espera que el 17 de mayo se reanuden los vuelos internacionales y entren, así, en la tercera fase de la desescalada.

Las autoridades británicas están utilizando Astrazeneca y Pfizer para la vacunación, pero ayer recomendaron no utilizar el primer preparado en menores de 30 años por su potencial relación con trombos.