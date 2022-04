Los últimos días de la campaña electoral en Francia podrían ser decisivos. Los resultados de los sondeos no auguran una diferencia muy abismal entre el actual mandatario, Emmanuel Macron, y a la ultraderechista Marine Le Pen.

De hecho, el actual presidente podría protagonizar un descenso de apoyos de más de 10 puntos, quedándose lejos del 66,1 de 2017. A la ultraderechista le ocurriría lo opuesto, pues aumentaría sus votos en más de 10 puntos. Así lo recoge el sondeo de OpinionWay-Kéa Partners para el diario 'Les Echos': 54 por ciento de los votos para Macron y el 46 por ciento a Le Pen.

El debate de esta segunda vuelta, realizado este miércoles, también favoreció a la candidatura del mandatario: una encuesta del instituto demoscópico Elabe para el canal BFM TV y el periódico L'Express avanzó que el jefe de Estado resultó más convincente para seis de cada diez espectadores.

Los votantes de Mélenchon, decisivos

A pesar de ello, ambos candidatos van a tener que pelear en estos últimos días de campaña por el porcentaje del partido izquierdista Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon. Esta formación quedó como tercera fuerza política en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 23,15% de los votos.

Estas más de 7 millones de personas serán decisivas en las elecciones presidenciales de este domingo. Deben decantarse por Macron, un político liberal de centro-derecha, y Le Pen, candidata de la ultraderechista Agrupación Nacional. En este punto, las miradas recaen en Mélenchon, quien no ha respaldado abiertamente al presidente pero sí se ha pronunciado sobre la necesidad de votar. "No se abstengan, sigan siendo actores de esta historia", dijo en una entrevista concedida el martes a la cadena de televisión BFM TV en la que además pidió a sus seguidores que no voten por Le Pen, lo que supone un apoyo tácito a Macron.

En este sentido, una consulta realizada durante los últimos días entre afiliados del partido izquierdista revelan que únicamente el 33,4 por ciento de ellos planea votar a Macron. El resto optarían por el voto blanco o nulo o por la abstención, según los resultados publicados en la web de la campaña de Mélenchon. En la consulta participaron más de 215.000 personas. Sin embargo, otra imagen mu diferente recoge el sondeo publicado el sábado por IPSOS-Sopra-Steria, pues mostró que un 33 por ciento de los votantes de Mélenchon apoyarían a Macron, con un 16 por ciento inclinándose por Le Pen y un 50 por ciento rechazando pronunciarse sobre lo que planean hacer el domingo.