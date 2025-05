"No puedo respirar": se cumplen cinco años del asesinato policial de George Floyd, un antes y un después en la lucha antirracista

Cinco años han pasado. Cinco, desde ese mayo de 2020 en el que George Floyd murió. En el que, en Minnesota, varios agentes de Policía le sometieron y le torturaron hasta la muerte. Él, un hombre negro de 46 años, no paraba de repetir que se ahogaba. Que no podía respirar. No paraba de suplicar por su vida. No sirvió. Nada de eso sirvió.

Fueron dos los agentes que sacaron a Floyd del coche acusado por, supuestamente, un billete falso de 20 dólares en un almacén. Por eso le ponen boca abajo. Por eso un tercer policía le presiona el cuello con su rodilla. Es ahí cuando empieza su agonía.

Cuando comenzaron esos nueve minutos. Esos trágicos nueve minutos. "No puedo respirar, no puedo respirar", repitió hasta en 11 ocasiones sin que ninguna fuera escuchada. Ni siquiera sus súplicas. Ni siquiera cuando recordó a su madre: "Por favor... mamá, mamá".

Derek Chauvin, agente de Minnesota, solo paró cuando Floyd deja de esperar. Solo entonces. Solo en ese momento. Cuando ya era tarde. Cuando ya estaba muerto. Cuando ya se había producido una tragedia que conmocionó a EEUU y que dio la vuelta al mundo. Fue ahí, fue entonces, cuando surgió el llamado 'Black Lives Matter'. Cuando el 'No puedo respirar' se convirtió en un grito de guerra para los activistas.

Se escuchó en Londres, Berlín y París. Se escuchó hasta en Sídney. Se escuchó en cada lugar donde miles de personas salieron a las calles para protestar contra la brutalidad policial, el racismo institucional y pidiendo justicia para Floyd. La sentencia, histórica: 22 años y medio de cárcel para Chauvin, el agente que puso su rodilla en su cuello.

Ahora, grupos republicanos piden su indulto cuando en 2020 el propio Trump, por entonces también presidente, dijo que se haría justicia. Ahora, en su segundo mandato, hace todo lo contrario y da marcha atrás a todas las reformas creadas en la Policía tras la muerte de Floyd.