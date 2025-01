¿Se puede controlar a la 'tecnocasta'? Europa quiere regular los contenidos ilegales, la desinformación y la publicidad

Las redes sociales pueden convertirse en un peligro para la democracia. Nace la 'tecnocasta' o la 'tecnocracia' donde los magnates de las tecnologías sean los gobiernos en la sombra del mundo. Eso no es libertad de expresión. Europa quiere regular los contenidos ilegales, la desinformación y la publicidad para que sea transparente.

"Make social media great again". Con un juego de palabras incluido, Sánchez ha alertado desde Davos del peligro que supone para la democracia los magnates de las tecnológicas: "Los multimillonarios de la tecnología quieren derrocar la democracia". Preocupación compartida por otros el presidente francés. Macron afirma que es un peligro y más teniendo en cuenta que "el propietario de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria".

Y no solo Macron. El canciller alemán, Olaf Scholz, asegura que las redes sociales "pone en peligro el desarrollo democrático de Europa". Esta semana Sánchez ha propuesto que desaparezca el anonimato en redes, la responsabilidad penal para los propietarios y conocer los algoritmos, aunque hay resistencia. Dentro de la resistencia, el mayor defensor es Jaiver Milei: "No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todo el que piense distinto a él. Que el único mensaje sea el que él quiere".

Aunque los ojos de la comisión europea están sobre las plataformas. "Nos aseguraremos de que todas las empresas del mundo cumplan con nuestra legislación", afirma Thomas Regnier. portavoz de la Comisión Europea. Pero, ¿qué se está haciendo para controlar los discursos de odio y la desinformación? En Europa se ha establecido el Reglamento de Servicios Digitales.

Y en España vamos con retraso. Todavía no tenemos esa autoridad que junto con la del resto de países se encargará de controlar los riesgos de las plataformas y analizar si se han tomado medidas para evitarlos. Por eso piden que las recomendaciones vuelvan a lo que eran y que se basen en lo que interesa al usuario y no en el interés de su propietario.