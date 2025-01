El "primer día de dictador" de Trump: firmará un centenar de decretos en sus primeras horas como presidente de EEUU

No ser un dictador... "excepto el primer día". Es la promesa que lanzó Donald Trump hace algo más de un año, cuando no era aún oficialmente candidato a la reelección, sobre lo que haría al regresar al poder. Y ese día ha llegado. El republicano tomará posesión este lunes como presidente de Estados Unidos, una investidura que culminará firmando un centenar de órdenes ejecutivas para revertir las políticas de su antecesor, Joe Biden.

El magnate republicano jurará el cargo a mediodía, en una ceremonia que, por primera vez desde 1985, se ha trasladado al interior del Capitolio por el frío extremo que azota Washington. Allí, Trump pronunciará su discurso inaugural, que definirá su visión para los próximos cuatro años, en el que llamará a una "revolución de sentido común", según avanza el 'Wall Street Journal'. El escenario será el mismo del asalto de sus seguidores, a quienes él arengó, a la sede de la democracia estadounidense.

Tras tomar posesión Trump se trasladará al estadio Capital One Arena, donde la víspera ya se dio un baño de masasy prometió llevar a cabo la "mayor deportación de la historia del país" y erradicar la ideología "woke". Allí mismo podría firmar algunas de las 100 órdenes ejecutivas que ha prometido rubricar en su primer día. Existe también la posibilidad de que Trump firme sus primeros decretos aún en el Capitolio, pero su equipo no ha precisado cuándo dará ese primer paso simbólico en su toma de decisiones.

Posteriormente, Trump llegará a la Casa Blanca, donde podría continuar firmando decretos. El presidente electo ya ha asegurado que indultará en el "Día Uno" de su nuevo mandato a muchos de los más de 1.500 acusados por el asalto al Capitolio. Una promesa que se enmarca en la ráfaga de acciones ejecutivas relativas a inmigración, energía y aranceles que Trump pretende firmar este mismo lunes tras tomar posesión.

Este mismo domingo, en su "mitin de la victoria", el republicano aseguró que impondría duras restricciones a la inmigración en su primer día. Para endurecer las reglas migratorias, intentará clasificar a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras" y declarar una emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México, entre otras medidas. Otras órdenes pueden tener como objetivo eliminar las regulaciones ambientales de Biden y retirar a EEUU del acuerdo climático de París.

Prometió no ser un dictador... salvo hoy

Fue en diciembre de 2023 cuando, ante las críticas por la deriva autoritaria de su discurso, Trump aseguró, al ser preguntado sobre si abusaría de su poder como venganza, que no lo haría "excepto el primer día". "Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar", aseguró, durante una conversación con público con Fox News.

A preguntas del entrevistador, Trump ironizaba así: "Amo a este tío. Dice, ¿no vas a ser un dictador, no? Yo digo: no, no, no... excepto el día uno. Vamos a cerrar la frontera y a perforar, perforar y perforar. Después de eso, no soy un dictador", dijo entonces.