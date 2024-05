Durante una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, se ha visto envuelto en un momento embarazoso al no poder responder a las preguntas de una periodista española sobre las tensiones diplomáticas entre ambos países. La pregunta ha sido: "¿En qué datos se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal?".

Ante esta pregunta, Adorni ha admitido desconocer los detalles y ha solicitado a la periodista que dejara sus datos para que el secretario de prensa le pudiera proporcionar una respuesta más adelante. "No sé, no quiero contestarte algo equivocado. No sé bien ni de dónde ni de quién surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas tus datos a nuestro secretario de prensa y ahora en un ratito te lo contestamos?", ha expresado el portavoz del gobierno de Javier Milei.