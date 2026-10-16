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ERA TRUMP 2.0

La portavoz de la Casa Blanca Katie Zacharia deja su puesto días después de su desastroso estreno

Los detalles Así lo ha confirmado 'Fox News', mediante fuentes a Presidencia de Estados Unidos (EEUU) .

Katie Zacharia. Katie Zacharia.Agencia EFE

Katie Zacharia, la portavoz de la Casa Blanca que sustituía a Leavitt, ha dejado el puesto. Lo hace apenas unos días después de su desastroso estreno. Así lo ha confirmado 'Fox News', mediante fuentes a Presidencia de Estados Unidos (EEUU) .

De hecho, momentos antes de conocerse la noticia, el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, sugería que Zacharia debería abandonar su cargo como vocal. "Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", aseguró el mandatario antes de acudir a un mitín en Georgia, tal y como ha recogido la agencia EFE.

Noticia en ampliación.

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