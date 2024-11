Las peticiones de prisión para los violadores de Gisèle Pelicot: entre 10 y 12 años de cárcel para la mitad de los acusados

20 años de prisión. La pena máxima en Francia. Es la peticion de la fiscalía para Dominique Pelicot. El hombre que drogó, violó y ofreció a más 70 hombres a su mujer Gisèle Pelicot. La violaron mas de 200 veces durante 10 años. El ministerio público ha querido dejar claro que el cuerpo de Gisèle Pelicot siempre estuvo inerte, sometido a una anestesia. Hoy, 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, Gisèle Pelicot, vestida con camisa violeta, ha estado más arropada que nunca.

Para la fiscalía los videos de las violaciones que Gisèle Pelicot quiso que fueran públicos han sido "piedras angulares" en este proceso. Videos en los que según certifica el ministerio publico, todos los acusados de violación aparecen tranquilos, incluso con sonrisas en la cara y eso tumba su defensa que en muchos casos argumentaba que habían sido presionados por Dominique, es mas, podían haberse marchado y no lo hicieron. Reconoce también la fiscalía que 20 años de prisión, es muy poco para tanto horror, que no minimizan el sufrimiento de Gisèle Pelicot pero no todo su sufrimiento tiene una traducción en términos jurídicos".

También hemos conocido las peticiones de penas para, de momento, la mitad de los acusados. Para un total de cinco las peticiones de prisión van desde los 10 años de prisión, a los 12. Todos son violadores y disfrutaron con lo que hacían.

Hussametin Dogan, llegó a pedir a Dominque que moviera la pierna de Gisèle para poder penetrarla. Para otros 15 se piden entre siete años y 17. 17 años para Jean Pierre Marechal, que no violó a Gisèle Pelicot, pero mantuvo muchos encuentros con Dominique para saber cómo violar a su propia mujer. Y lo hizo. Y atención porque el Gobierno francés ha anunciado nuevas medidas para combatir la violencia contra las mujeres, palabras del primer ministro francés. Entre lo anunciado, una medida relativa a la sumisión química. Gracias Gisele Pelicot, por tu valentía, tu dignidad, tu lucha y tu ejemplo. En nombre de todas.