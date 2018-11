El Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte votará en contra del Brexit y podría dejar a May en minoría en el Parlamento

"Vamos a votar en contra de este Acuerdo de Salida si se lleva al Parlamento", ha explicado Arlene Foster, líder del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norteen declaraciones exclusivas a la televisión pública irlandesa, 'RTE'.

En ese sentido, Foster ha subrayado que la primera ministra, Theresa May, "no tiene la cifra" de diputados necesaria para aprobar este acuerdo. El DUP ya fue clave para dar a May la mayoría necesaria para formar su Gobierno.

El ala más dura del Partido Conservador de May y el propio DUP denuncian que este acuerdo implica que Reino Unido deberá cumplir de forma indefinida con la normativa comunitaria sin tener ningún poder de decisión sobre la misma, mientras que May y su equipo defienden que se trata de una medida de último recurso hasta que se logre un acuerdo definitivo sobre la relación entre Reino Unido y la UE.