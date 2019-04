Partidarios y detractores de Trump llegan a las manos: "No a EEUU fascista"

Encontronazo de partidarios y detractores de Trump, algunos han acabado a palos con las banderas. "Un joven que llevaba una bandera me ha empujado y su madre me ha pegado con la bandera en la cabeza", afirma una mujer herida en una marcha en Berkeley, cerca de San Francisco."Me han pegado por la espalda", comenta otro hombre.

En otras ciudades, los detractores de Trump se han dejado oír: "No al Ku Kux Klan. No al Estados Unidos fascista", pero sus simpatizantes han marchado sin incidentes.

El propio Trump se acercaba a saludar a los que se concentraban en Florida, están felices con la políticas de Trump. "Presidente Trump le queremos, agradecemos todo lo que esta haciendo", dice una ciudadana.

Le apoyan también en sus acusaciones a Obama. "Creo que Obama es un musulmán y quiere destruir este país", afirma otro hombre.

Trump sostiene sin pruebas que su predecesor le espió durante la campaña electoral buscando vínculos con Rusia. Los expertos le recuerdan que el presidente no puede hacer algo así, sería el Departamento de Justicia el que lo investigaría y tendría que pedir permiso a los tribunales para pinchar teléfonos.

A nadie se le escapa que la acusación llega tras una semana complicada para Trump por las reuniones de su equipo con el embajador ruso.

Mientras, el Presidente sigue abriendo nuevos frentes. El próximo: Silicon Valley. Los gigantes tecnológicos reclutan cerebros de todo mundo y la nueva Administración va a dificultar mucho la obtención de los visados que les permiten trabajar en Estados Unidos.