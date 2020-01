La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que el próximo jueves se reunirá un comité de emergencia formado por epidemiólogos y expertos de diferentes países en la sede del organismo en Ginebra para determinar si se declara o no la emergencia internacional por el brote de coronavirus.

Este equipo se reunirá después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, haya viajado a Pekín para analizar con las máximas autoridades chinas la situación de la epidemia, que afecta ya a alrededor de 6.000 personas, de las que 132 han fallecido.

La declaración de una emergencia internacional intensificaría las medidas de prevención y coordinación de las autoridades sanitarias en todo el mundo, aunque la OMS ya determinó la semana pasada que el brote constituye un riesgo "alto" a nivel global.

Para declararla se exigen tres criterios: que se trate de un evento extraordinario, que constituya un riesgo de rápida expansión en otros países y que requiera una respuesta internacional coordinada.

Había decidido no declarar emergencia

Hasta ahora, la OMS había decidido no declarar una emergencia internacional ante el brote de coronavirus. Tras dos días de reuniones en la sede de la OMS en Ginebra, el comité de emergencia descartó la posible alerta al ser "demasiado pronto", según señaló el presidente del mismo, Didier Houssin.

No obstante, la OMS se reservó la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional.

El director general destacó que la no declaración de alerta global "no significa que no pensemos que la situación sea grave", y explicó que los expertos concluyeron que "aunque se ha convertido en una emergencia sanitaria en China, aún no se ha convertido en una emergencia internacional".

Este también expresó su esperanza en que las medidas tomadas por China para contener la epidemia, que han incluido el aislamiento de ciudades enteras, "sean eficaces y al mismo tiempo cortas en duración".

Anteriores alertas de la OMS

La alerta internacional supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global, y en el pasado se ha declarado en cinco ocasiones: ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.

Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado provisionalmente por la OMS 2019-nCoV, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).