La variante ómicron se está expandiendo a un ritmo que hasta ahora no se había observado con ninguna otra variante anterior del coronavirus. Así lo ha advertido la OMS este martes, en una rueda de prensa donde su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que se han confirmado casos de esta nueva variante en 77 países. No obstante, según ha indicado, la realidad es probablemente ya esté presente en la mayoría de países aunque no se haya detectado aún.

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud ha expresado la preocupación del organismo que dirige por que las personas estén descartando la variante ómicron como leve, advirtiendo del peligro de subestimar al virus. "Incluso si ómicron causa una enfermedad menos severa, el gran número de casos podría volver a desbordar sistemas sanitarios no preparados", ha alertado el experto.

Además, Ghebreyesus ha lanzado una advertencia: "Las vacunas por sí solas no sacarán a ningún país de esta crisis -ha aseverado-. Los países pueden y deben prevenir la expansión de ómicron con medidas que funcionan hoy". En este sentido, el director de la OMS ha instado a combinar la vacunación con el resto de medidas de prevención frente al COVID-19, citando el uso de mascarillas, distancia social, ventilación e higiene de manos.

Por otra parte, el experto ha manifestado su preocupación por el hecho de que varios países hayan comenzado a administrar dosis de refuerzo a toda la población adulta ante la expansión de ómicron, a pesar de que, según ha expresado, no hay evidencia de la efectividad de las dosis 'booster' ante la variante. A este respecto, ha señalado que a la OMS le preocupa que estos programas acentúen aún más la inequidad en el acceso a las vacunas en el mundo y ha abogado por priorizar la protección de los más vulnerables.