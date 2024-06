La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta de falsificación de 'Ozempic' (semaglutidas), de Novo Nordisk, utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, en Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. La alerta se refiere a tres lotes falsificados que se han detectado en Brasil en octubre de 2023, en el Reino Unido en octubre de 2023, y en Estados Unidos en diciembre de 2023.

El Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo (SMVM) de la OMS ha venido observando un aumento de los informes sobre productos de semaglutida falsificados en todas las regiones geográficas desde 2022. Este es el primer aviso oficial emitido por la OMS tras la confirmación de algunos de los informes.

"La OMS aconseja a los profesionales de la salud, las autoridades reguladoras y el público en general que estén al tanto de estos lotes falsificados de medicamentos", ha dicho la doctora Yukiko Nakatani, subdirectora general de Medicamentos Esenciales y Productos Sanitarios de la OMS. "Hacemos un llamamiento a las partes interesadas para que dejen de utilizar cualquier medicamento sospechoso e informen a las autoridades pertinentes", ha señalado.

Escasez de suministros y aumento de la falsificación

La semaglutida, incluyendo el producto de la marca específica que se ha falsificado, se receta a personas con diabetes de tipo 2 para reducir sus niveles de azúcar en sangre. La semaglutida también reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. La mayoría de los productos de semaglutida deben inyectarse bajo la piel semanalmente, pero también están disponibles en forma de comprimidos que se toman diariamente por vía oral. Se ha demostrado que estos medicamentos suprimen el apetito, además de reducir los niveles de azúcar en sangre, por lo que, en algunos países, se recetan cada vez más para perder peso.

La OMS ha observado un aumento de la demanda, así como de informes sobre su falsificación. Estos productos falsificados podrían tener efectos nocivos para la salud de las personas. Si los productos no tienen los componentes necesarios, los medicamentos falsificados pueden provocar complicaciones de salud derivadas de niveles de glucosa en sangre o peso no controlados.

En otros casos, el dispositivo de inyección puede contener otro principio activo no declarado, por ejemplo insulina, lo que puede dar lugar a una serie impredecible de riesgos o complicaciones para la salud. La semaglutida no forma parte de los tratamientos recomendados por la OMS para el control de la diabetes debido a su elevado coste actual. "La barrera del precio hace que estos productos no sean adecuados para un enfoque de salud pública, cuyo objetivo es garantizar el acceso más amplio posible a los medicamentos a nivel de la población y lograr un equilibrio entre el mejor estándar de atención establecido y lo que es factible a gran escala en entornos con recursos limitados", explican desde la OMS.

Además, hay tratamientos más asequibles disponibles para la diabetes, con efectos similares a los de la semaglutida sobre la glucemia y el riesgo cardiovascular. La OMS trabaja actualmente en la elaboración de una guía de asesoramiento rápido sobre el posible uso de los AR GLP-1, incluido el semaglutida, para el tratamiento de la obesidad en adultos y como parte de un modelo de atención más integral. El término AR GLP-1 hace referencia a los agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón, entre los que se incluye el semaglutida, una clase de medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes para reducir la glucemia y favorecer la pérdida de peso.