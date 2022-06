El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado que la cumbre de líderes celebrada en Madrid ha servido para reafirmar el compromiso común para proteger a los diversos Estados miembro pero ha apuntado que la activación del artículo 5, por ejemplo en caso de riesgo para Ceuta y Melilla, requeriría de una "decisión política". Stoltenberg ha comparecido ante los medios al término de la segunda y última jornada de reuniones para hacer balance de una cumbre que ha sido "perfecta", según sus propias palabras.

Así, ha aplaudido la "impecable" organización española y ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en nombre de todos los países aliados. Stoltenberg ha afirmado que el foro organizado en Madrid demuestra que España es "un aliado muy valioso" dentro del bloque euroatlántico, que ha incluido por primera vez el flanco sur entre los frentes a tener en cuenta de cara a potenciales desafíos.

Preguntado expresamente por la hipotética protección de Ceuta y Melilla, el ex primer ministro noruego ha subrayado que la OTAN protege a todos sus aliados frente a amenazas, pero ha recordado que la activación de la cláusula de defensa colectiva no es automática. Depende, ha añadido, de una "decisión política", asumiendo que es el Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones dentro de la Alianza, quien debe decidir si el bloque responde o no a hipotéticos ataques sobre el territorio de los Estados miembro.

Sánchez asegura que la OTAN ha dejado "bien claro que se va a defender cada centímetro" de los territorios aliados

A ello ha respondido posteriormente, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien cree que "es un debate más artificial que real" que se ponga en duda la defensa por parte de la OTAN de Ceuta y Melilla, y ha señalado que no deja de ser "curioso" que se plantee este asunto ahora, cuando no se ha hecho con los presidentes que le han precedido. Sánchez ha señalado que el concepto estratégico de la organización "deja bien claro que se va a defender cada centímetro" de los territorios de cada uno de los aliados.

"Ceuta y Melilla son España", ha recalcado Sánchez y así lo han entendido, ha dicho, todos los presidentes españoles a lo largo de estos cuarenta años de pertenencia a la Alianza. Fuentes del Gobierno señalaron que el compromiso de defensa de la integridad territorial se ha incluido en el concepto estratégico aprobado en Madrid a propuesta de España porque no aparecía en esos términos en el anterior. La sorpresa llega, en esta cuestión, de la mano del primer ministro de Gran Bretaña.

Johnson, en defensa de Ceuta y Melilla

Boris Johnson ha indicado este jueves en Madrid que considera que la OTAN debería salir en defensa de Ceuta y Melilla en caso de agresión al ser estas ciudades "territorio español". Durante su comparecencia, el líder británico ha sido preguntado expresamente sobre si Ceuta y Melilla deberían ser defendidas por la OTAN en caso de agresión, algo sobre lo que se viene debatiendo en España en los últimos meses.

"Si afecta a territorio español, entonces imagino que estarían (Ceuta y Melilla) bajo protección del artículo 5", ha afirmado el premier británico. Al mismo tiempo, ha señalado que hay una "gran agenda" para la OTAN en África y que uno de los "grandes errores estratégicos" de los últimos años ha sido no entender que en este continente se generan fenómenos, como la inmigración, que luego afectan a Europa. ha añadido que la "agitación" y los "problemas" en zonas africanas como el Sahel tienen consecuencias luego en Europa, por lo que Gran Bretaña es partidaria de un "compromiso mucho mayor" en estos lugares.