Leopoldo López, tras salir de la cárcel bajo arresto domiciliario: "Si mantener la lucha por la libertad significa volver a una celda, estoy más que dispuesto a asumirlo"

"Por Venezuela", grito de un Leopoldo López que no está dispuesto a renunciar a la lucha: "A 100 días de la resistencia volvemos a la calle a luchar por el cambio de Venezuela" decía Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea venezolana al leer el comunicado de López.

Sus primeras palabras tras la salida de prisión, en boca del vicepresidente de la Asamblea, han sido para reiterar su compromiso inquebrantable con la libertad aunque sea a costa de volver a Ramo Verde, a estar entre rejas: "Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa volver a una celda en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo".

Pide redoblar las protestas en las calles pero está dispuesto a dialogar con el Gobierno venezolano sin rencor, como ha explicado el padre del opositor en laSexta Noche: "El rencor, el odio, la venganza, no deben de caber en ningún ser justo y Leopoldo es una persona justa".

A Leopoldo López lo hemos podido ver fuerte y con buen aspecto. Una imagen que contrasta con el razonamiento del Tribunal Supremo, que lo ha excarcelado por razones humanitarias: "Es un permiso, una razón humanitaria, por razones de salud. Se le van a hacer exámenes" contaba su padre.

El paso de la cárcel a su casa no les parece suficiente: "No hay conmutación de pena, no hay liberación. Sigue en las mismas condiciones" explicaba el padre. Sí lo interpretan como un principio: "El principio del fin de toda esta" decía una manifestante. Los seguidores de López seguirán en las calles para lograr la libertad plena de todos los presos políticos.