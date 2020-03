Una niña de tan solo cinco años consiguió evitar el secuestro de su hermana, de tres años, en el sur Bogotá, Colombia, según informa el diario 'Expreso'

Una cámara de seguridad grabó cómo un hombre asaltó a la madre y a las dos niñas cuando estas caminaban por la calle con la intención de secuestrar a la menor de las hermanas.

"Llevaba cogidas de la mano a mis dos hijas. Iba de camino a llevarlas a casa de su padre cuando, de repente, un hombre en bicicleta se me acercó por detrás, me tapó la boca y me dijo al oído: 'Entrégame a la niña'", contó la madre a 'Noticias Caracol'.

En un momento dado, y mientras la madre forcejeaba con el hombre, la niña de cinco años salió corriendo en busca de ayuda. Así, se acercó a unos vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo. Los vecinos de inmediato fueron hasta el lugar donde se encontraba la madre y la hermana de la menor y consiguieron detener al secuestrador y llevarlo a comisaría.

"No lo dejen suelto, es un peligro para la sociedad", suplicó la madre entre lágrimas durante su entrevista en 'Noticias Caracol', añadiendo que cuando la mujer acudió a la comisaría para denunciar lo ocurrido, el hombre que intentó secuestrar a su hija de tres años se "rió" en su cara cuando le preguntó por qué había intentado secuestrar a la niña.

Además, la madre contó que las niñas sufren "muchísimo estrés". "Mis hijas no quieren salir a la calle y tienen pesadillas. Es terrible; no hemos tenido un apoyo psicológico", ha expresado al medio colombiano.