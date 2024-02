Aún no se sabe por qué murió. Si fue por un suicidio o a consecuencia de la brutal paliza que recibió en el baño de su colegio por su identidad sexual. La muerte de Nex, un adolescente de género no binario está conmocionando a Estados Unidos.

Murió horas después de recibir una brutal paliza en los baños del instituto precisamente por su identidad sexual, pero aún no se sabe por qué murió.

Como se puede ver en las imágenes de las cámaras, cuando Nex estaba en el colegio, tres chicas persiguieron al adolescente por la cafetería del centro. Cuando entró al baño, comenzaron los puñetazos y las patadas.

Unas horas más tarde de la paliza, el joven contó a la policía cómo había ocurrido todo. "Me golpearon, me tiraron del pelo. Me abalancé sobre ellos. Me cogieron de las piernas y me tiraron al suelo, y me empezaron a pegar", cuenta.

Nadie en el instituto avisó a una ambulancia. Fue su madre la que, después, llamó a emergencias cuando empezó a sentirse mal. Acudió al hospital pero, un día después, Nex murió. Desde 2022 sufría bullying por su identidad sexual. Nadie, según denuncia su familia, hizo nada por pararlo. Ahora su muerte ha provocado una oleada de protestas contra el acoso anti-LGTBI en los institutos por todo Estados Unidos. También la vicepresidenta, Kamala Harris, ha lamentado lo ocurrido.

La autopsia confirmará si es por esos golpes o si fue por un suicidio. Mientras tanto, su madre, exige justicia. A la espera de que la autopsia aclare porqué murió Nex, la policía ha abierto una investigación.