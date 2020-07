Las autoridades de Estados Unidos están advirtiendo a la ciudadanía sobre la llegada de misteriosos paquetes con semillas, enviados desde otros países sin que sus destinatarios las hayan pedido.

El Departamento de Agricultura del país (USDA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que personas de diferentes lugares del país han recibido paquetes "sospechosos y no solicitados" que contienen semillas, aparentemente procedentes de China. Una situación que están investigando junto a la Oficina de Aduanas y otras agencias federales.

Dicho departamento insta a la población a que avisen a las autoridades en caso de recibir uno de estos paquetes y que, en cualquier caso, no las planten. "No planten semillas de orígenes desconocidos", alerta en su nota.

Según indicó, en estos momentos el Departamento de Agricultura está recogiendo los paquetes con semillas de los usuarios y someterá su contenido a pruebas para determinar si "contienen algo que pueda ser preocupante para la agricultura de EEUU o el entorno".

No obstante, el departamento ha puntualizado que, por el momento, no tiene pruebas de que esto no sea sino una estafa en la que las personas reciben bienes que no han pedido por parte de un vendedor que luego publica falsos comentarios de clientes para mejorar sus ventas.

Piden no plantarlas y entregarlas a las autoridades

Por su parte, el Departamento de Agricultura del estado de Washington también ha lanzado una advertencia sobre los misteriosos paquetes de semillas, pidiendo al público que los reciba que introduzca las semillas en un sobre de plástico y las envíe al USDA, ya que "pueden haber sido enviadas a Estados Unidos de forma ilegal".

Este departamento de Washington tuvo conocimiento el pasado 24 de julio de que se estaban produciendo estos envíos ilegales, cuando dos personas sin relación entre sí alertaron de que habían recibido semillas que no encargaron procedentes, supuestamente, de China.

Tras publicar un aviso en las redes sociales, la agencia recibió cientos de notificaciones más. En la mayoría de los casos, los paquetes decían venir de China, aunque algunos involucraban también a otros países.

Según apunta este organismo estatal, a menudo los paquetes en cuestión aparecen etiquetadas como otros elementos, normalmente joyas. Asimismo, precisa que algunas personas sí habían pedido las semillas, aunque no sabían que llegarían desde otro país, mientras que otros usuarios que las recibieron no las habían encargado en un primer lugar.

El etiquetado incorrecto de paquetes que contienen semillas y otros materiales vegetales, apunta, constituye "contrabando agrícola" que sortea los controles para prevenir que especies invasoras y enfermedades o plagas se establezcan en el país. "Las semillas y plantas que se introducen de contrabando en el país podrían causar graves daños a las granjas, los jardines y el medio ambiente", señala.

También el Departamento de Agricultura del estado de Virginia ha emitido una alerta sobre estas semillas, pidiendo a los ciudadanos que no las planten y alerten a las autoridades: